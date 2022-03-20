Göztepe'de tehlike çanları! Düşme hattında...
Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olarak düşme tehlikesini oldukça yakından hissetmeye başladı. Teknik direktörlüğe Tomas'ı getiren İzmir ekibi Hırvat hoca yönetiminde çıktığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
Göztepe A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 14:10
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, konuk ettiği Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Göztepe, 30 maç sonunda 27 puanda kalarak haftayı 18. sırada kapattı.
Alanyaspor yenilgisiyle beraber üst üste 7. yenilgisini alan Göztepe'de, kümede kalma umutları oldukça azaldı. Kötü sonuçlara engel olamayan sarı-kırmızılılar, hem mental hem de puan sıralaması açısından adeta dibi gördü. İzmir temsilcisinin başında ikinci maçına çıkan Teknik Direktör Stjepan Tomas da ikinci mağlubiyetini aldı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, maç sonunda yaptığı açıklamada takımına inandığını belirterek, kalan haftalarda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Göztepe, ligde kalan 8 maçının 5'ini deplasmanda oynayacak.
Göztepe'nin lige kalan müsabakaları ise şu şekilde:
31. hafta: Konyaspor - Göztepe
32. hafta: Göztepe - Kayserispor
33. hafta: Fenerbahçe - Göztepe
34. hafta: Gaziantep FK - Göztepe
35. hafta: Göztepe - Çaykur Rizespor
36. hafta: Karagümrük - Göztepe
37. hafta: Göztepe - Beşiktaş
38. hafta: Adana Demirspor - Göztepe