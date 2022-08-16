Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 25 yaşındaki defans oyuncusu Lukas Gottwalt ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Lukas Gottwalt'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Gottwalt'ın son olarak Almanya 4. Lig ekiplerinden FSV Frankfurt forması giydiği belirtildi.
#Transfer: 1997 doğumlu defans oyuncusu Lukas Gottwalt ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.#Transfer: 1997 born defender Lukas Gottwalt has signed 1 years contract with 1 year option in the Club's favour. https://t.co/fhb0rLbc1v#Göztepe pic.twitter.com/grGjKhtV0d— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 16, 2022