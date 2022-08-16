Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Trabzonspor'la yollarını ayıran serbest durumdaki İsmail Köybaşı'nı kadrosuna kattığını açıkladı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "1989 doğumlu defans oyuncusu İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. 10 Temmuz 1989'da Hatay'da dünyaya gelen ve Gaziantepspor altyapısında futbola başlayan İsmail, Gaziantepspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Granada, Ç. Rizespor ve Trabzonspor takımlarının formasını giydi. İsmail Köybaşı'na Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.