Süper Lig'e veda eden Göztepe'de flaş bir ayrılık yaşandı. İzmir temsilcisinde, kaleci Kenan Piric ile yolların ayrıldığı duyuruldu. İşte o açıklama... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Göztepe'de flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılılarda, kaleci Kenan Piric ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada; "Oyuncumuz Kenan Piric ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kenan Piric'e teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.