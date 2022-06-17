Spor Toto Süper Lig'e veda eden Göztepe'de flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılılarda, kaleci Kenan Piric ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
İzmir ekibinden yapılan açıklamada; "Oyuncumuz Kenan Piric ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kenan Piric'e teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kamuoyunun Bilgisine: Oyuncumuz Kenan Piric ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) June 17, 2022
Kenan Piric'e teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz. #Göztepe pic.twitter.com/RGbWnZTkC6