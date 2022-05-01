Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe - Rizespor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Rizespor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Rizespor maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 20:30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.