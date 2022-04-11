Geride kalan 32 haftada topladığı 27 puanla 19. sırada yer alan Göztepe, son haftalarda oynayacağı karşılaşmaları kazanarak düşme potasından kurtulmak istiyor.
TRANSFER HABERİ - Göztepe kasasını dolduracak! İşte gidecek futbolcular
Bu sezon Süper Lig'de istenilen performansı ortaya koyamayan Göztepe'de hareketli saatler yaşanıyor. İzmir ekibinde yönetim, bedeline ulaşan oyuncuları satma fikrine sıcak bakıyor. İşte detaylar...
Göztepe A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2022- 17:14
Öte yandan elindeki bazı futbolculara büyük takımların ilgisinin olduğu bilinen İzmir ekibi, talibi olan futbolcularını satarak iyi bir gelir elde edebilmeyi hedefliyor.
Bu yöntemle birlikte önümüzdeki sezon için de bütçeyi ayarlayabilmeyi hedefleyen Göztepe, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte hareketli günler yaşayabilir. İşte Göztepe'de taliplisi olan futbolcular ile ilgilenen takımlar.