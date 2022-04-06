Roman Abramovich'in Süper Lig ekiplerinden Göztepe'yi alacağı konuşuluyordu.
Göztepe’yi alacağı konuşuluyordu! Şok eden Roman Abramovich gelişmesi…
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'yi alacağı konuşulan Rus iş insanı Roman Abramovich konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Abramovich nakit para konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2022- 15:47
Bu iddia Göztepe cephesinden yalanlanmış durumda.
İngiliz basınında Abramovich hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.