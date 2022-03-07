Göztepe'de El Maestro dönemi sona erdi!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de El Maestro dönemi sona erdi. Teknik direkörlük görevine Ünal Karaman'ın ardından 4. haftada gelen Sırp hoca bir türlü beklenilen katkıyı sağlayamadı. İzmir ekibi son olarak düşme hattındaki rakiplerinden Kasımpaşa'ya sahasında 3-2 mağlup oldu.

Göztepe A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 14:46 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022- 14:56