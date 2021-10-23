23 Ekim 2021, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro Trabzonspor maçı sonrası konuştu! "Onları tebrik ediyorum"

Nester El Maestro: Trabzonspor’u tebrik ediyorum!
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 Giriş Tarihi: 23.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşı geldi. Bordo mavililer, zorlu maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. İzmir temsilcisinin teknik direktörü Nestor El Maestro, mücadele sonrası açıklamalar yaptı. Deneyimli hoca, "Trabzonspor'u tebrik ediyorum. İhtiyaçları vardı bu galibiyete. Daha önce şampiyon olan bir hoca olarak söyleyebilirim ki bu tip maçlarda puan alan takımlar her zaman şampiyonluğa bir adım daha yakındırlar" dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro 1-0 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Oyuncularının performansından memnun olduğunu kaydeden deneyimli teknik adam, "Trabzonspor'u tebrik ediyorum. İhtiyaçları vardı bu galibiyete. Daha önce şampiyon olan bir hoca olarak söyleyebilirim ki bu tip maçlarda puan alan takımlar her zaman şampiyonluğa bir adım daha yakındırlar" ifadelerini kullandı.

Maestro, "Maç öncesi yayınlanan takım pozisyonunu gördüm, 5-4-1 gibi yansımıştı. Ancak ilk yarıda daha ofansif bir şekilde sahadaydık. Avrupa seviyesinde istatistiklerimiz var. Koşu mesafemiz 12 bin kilometrenin üstünde. 17 şut, 25 orta var. Bu istatistikler sonrasında bir takımın kaybetmesi çok da anlaşılabilir değil. Şans olabilir, başka faktörler olabilir ama bizim için zor bir gündü" ifadelerini kullandı.

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