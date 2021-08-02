02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer harekatı sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Ankaragücü'nden ön libero Atakan Rıdvan Çankaya'yı satın alma opsiyonuyla beraber kiraladığını duyurdu. İzmir temsilcisi, opsiyonun kullanılması halinde geçerli olacak 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Göztepe, 23 yaşındaki ön liberoya "Hoş geldin" derken sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
Futbola Altay alt yapısında başlayan ve profesyonel olan Atakan Rıdvan Çankaya, 2018-2019 sezonunun ortasında Osmanlıspor'a (Ankaraspor), 2020-2021 sezonunda ise Ankaragücü'ne transfer olmuştu. Türkiye U16, U19, U20 ve U21 formasıyla 20 kez milli olan Atakan Rıdvan Çankaya, kariyeri boyunca çıktığı 136 resmi maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Son dakika spor haberleri: Göztepe Atakan Çankaya ile sözleşme imzaladı
Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçen sezon küme düşen Ankaragücü'nden hem stoper hem orta saha oynayabilen Atakan Çankaya'yı satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. İzmir ekibi Çankaya'nın maddesini kullanırsa 3+1 yıllık sözleşme uzatacak.
Göztepe, Ankaragücü'nden 23 yaşındaki ön libero Atakan Rıdvan Çankaya'yı satın alma opsiyonuyla beraber 1 yıllığına kiraladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer harekatı sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Ankaragücü'nden ön libero Atakan Rıdvan Çankaya'yı satın alma opsiyonuyla beraber kiraladığını duyurdu. İzmir temsilcisi, opsiyonun kullanılması halinde geçerli olacak 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Göztepe, 23 yaşındaki ön liberoya "Hoş geldin" derken sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
Futbola Altay alt yapısında başlayan ve profesyonel olan Atakan Rıdvan Çankaya, 2018-2019 sezonunun ortasında Osmanlıspor'a (Ankaraspor), 2020-2021 sezonunda ise Ankaragücü'ne transfer olmuştu. Türkiye U16, U19, U20 ve U21 formasıyla 20 kez milli olan Atakan Rıdvan Çankaya, kariyeri boyunca çıktığı 136 resmi maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
#Transfer: 1998 doğumlu futbolcu Atakan Rıdvan Çankaya satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 2, 2021
Ayrıca opsiyonun kullanılması halinde geçerli olacak 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.https://t.co/fCr4mgev3Q#Göztepe pic.twitter.com/V8kfrVM0ab
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