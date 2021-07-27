Son dakika spor haberi: Göztepe Galatasaray'ın eski oyuncusu Maicon'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor!
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Maicon'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yıldız savunma oyuncusu Maicon'nun Türkiye dönmeye sıcak baktığı ve gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig ekibi Göztepe, transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonun başında Galatasaray'ın 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a sattığı defans oyuncusu Maicon ile anlaşmak istiyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre; kulübüyle sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcuyu alarak savunmanın göbeğini deneyimli bir isimle güçlendirmeyi amaçlayan İzmir ekibi, yıldız oyuncuyla temasa geçti.
Trabzonspor'un da gündeminde olan Maicon'un durumunun bu hafta içinde netleşeceği ifade edildi.
DEĞERİ 2.2 MİLYON EURO
2017-2018 sezonunda Brezilya temsilcisi Sao Paulo'dan Galatasaray'a 8 milyon Euro'ya transfer edilen Maicon'nun güncel piyasa değerinin 2.2 milyon Euro olduğu belirtildi. Kariyerinde 9 kupa bulunan Brezilyalı yıldız, 3 kez Portekiz ligi, 2 kez Portekiz kupası, Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra iki kez Suudi Arabistan Süper Kupası ile bir kez de Avrupa Ligi kupasını kaldırdı. Yıldız savunma oyuncusu Maicon'nun Türkiye dönmeye sıcak baktığı ve gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.
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