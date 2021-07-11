Marko Vesovic Göztepe'nin radarına girdi!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, savunma hattını güçlendirmek istiyor. İzmir temsilcisi, bonservisi elinde olan sağ bek Marko Vesovic'i listesine aldı. | Son dakika transfer haberleri
Göztepe, savunmanın sağına Karadağlı yıldızı transfer etmeyi planlıyor. Göztepe yönetimi sağ bek pozisyonu için son olarak Polonya'da Legia Varşova ekibinde forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı. Sözleşmesi biten futbolcu teklife sıcak bakıyor.
KARAMAN'IN ONAYI VAR
Yeni Asır'ın haberine göre; Teknik direktör Ünal Karaman'ın da onay verdiği Karadağlı yıldız için elini çabuk tutmak isteyen yönetim, transferi en kısa sürede sonlandırmak istiyor. Piyasa değeri 1 milyon Euro olan futbolcunun transferini çok daha az bir bedelle bitirmek isteyen kurmaylar, hafta içinde futbolcuyla bir görüşme daha gerçekleştirecek.
Kariyerinde 318 resmi maça çıkan Marko Vesovic savunmada forma giymesine rağmen skora yaptığı katkıyla dikkat çekti. 29 yaşındaki sağ bek bu karşılaşmalarda fileleri 20 kez sarsmayı başarırken, 40 golün de pasını verdi. Futbolcu Karadağ Milli Takımı ile de 30 karşılaşmaya çıktı.
5 KUPA KAZANDI
Marko Vesovic, kariyerinde Crvena Zvezda, Torino, Rijeka ve Legia Varşova ekiplerinde forma giyerken 5 kez şampiyonluk yaşadı. 29 yaşındaki sağ bek, Zvezda ile Sırbistan Ligi'nde, Rijeka ile Hırvat Ligi ve kupasında ve Legia Varşova ile de Polonya Ligi ve kupasında birer kez kupa kaldırmayı başardı.
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