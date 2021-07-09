09 Temmuz 2021, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika spor haberi: Göztepe'den sol kanat harekatı! Hedefte Kamil Grosicki ve Fofana var

Flaş Grosicki ve Fofana hamlesi!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle sol kanata takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı takım, ngiltere'de West Bromwich forması giyen Kamil Grosicki'nin transferi için çaba harcayan İzmirli kurmaylar, Yeni Malatyaspor'dan Fofana'yı da gündemine aldı.

Süper Lig'de 5. sezonuna girecek olan Göztepe'de gündem sol kanat takviyesi. Zlatko Tripic ile yolları ayıran ve Trabzonspor'dan kiraladıkları Fousseni Diabate'nin bonservisini alamayan Göz-Göz yönetimi, sol kanat transferinde aday sayısını 2'ye çıkardı. İngiltere'de West Bromwich forması giyen Kamil Grosicki'nin transferi için çaba harcayan İzmirli kurmaylar, Yeni Malatyaspor'dan Fofana'yı da gündemine aldı.

SÜPER LİG TECRÜBESİ VAR

Yönetim, Malatya temsilcisi ile sözleşmesi sona eren Fil Dişi Sahilli oyuncunun nabzını yokladı. 4.5 sezondur Türkiye'de forma giyen 29 yaşındaki kanadın Süper Lig'de kariyerine devam etmek istediği öğrenildi. Fofana ile temasa geçen yönetimin pazarlıklarını sürdürüyor. Kariyerinde Lillestrom, Lorient formaları da giyen Fofana, Türkiye'de Konya ve Malatya'da forma giydi.

GENÇ ŞEFİK KİRALANDI

Götepe, geçen hafta Avusturya ekibi FC Wacker Innsbruck'tan transfer edip 4 yıllık sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki stoper Şefik Abalı'yı kiralık gönderdi. Sarı-kırmızılı ekip, aynı ülkeden SKU Amstetten takımına sezon sonuna kadar kiraladı.

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