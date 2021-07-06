06 Temmuz 2021, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika transfer haberi: Göztepe Halil Akbunar ile sözleşme uzattı!

Göztepe Halil Akbunar ile sözleşme uzattı!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Göztepe, yıldız futbolcusu Halil Akbunar'ın sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattığını açıkladı. 27 yaşındaki oyuncu, kendisini 5 yıl daha sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ile birlikte attı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonunun kadrosu için yapılan transfer çalışmaları kapsamında, iç transferde önemli bir hamle yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, alt yapısından yetiştirdiği 27 yaşındaki kanat oyuncusu Halil Akbunar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Akbunar, kendisini 5 yıl daha sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ile birlikte attı.



2025-2026 SEZONU SONUNA KADAR GÖZTEPE'DE

2012 yılında 2. Lig'deyken Göztepe'de profesyonel olan Halil Akbunar, bu tarihten sonra sarı-kırmızılı formasıyla çıktığı 276 resmi maçta 44 gol 45 asistlik performans sergiledi. Akbunar, geçtiğimiz sezon ise Süper Lig'de 40 maçın tamamında forma giyerken 9 gol, 13 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve Türkiye A Milli Futbol Takımı da çağırılmıştı. Transfer döneminde ismi Galatasaray ile de anılan Akbunar, attığı imzayla Göztepe ile olan sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatmış oldu.

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