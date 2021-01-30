30 Ocak 2021, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de gözler Denizlispor maçında!

Göztepe'de gözler Denizlispor maçında!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 30.01.2021

'in 22. haftasında 'a konuk olacak 'de hazırlıklar ara vermeden sürüyor.

'in ilk yarısını 25 puan ve averajla 11. sırada tamamlayan , 22. hafta mücadelesinde Yukatel 'a konuk olacak.

Denizli Atatürk Stadında saat 16.00'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Göztepe maçında hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.

Teknik direktör göreve geldikten sonra Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Göztepe, Karaman yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Ligin ikinci devresine iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte cezalı Soner Aydoğdu forma giyemeyecek.

Denizlispor'a karşı Süper Lig'de ilk galibiyetini ligin ilk devresinde 5-1lik skorla alan Göztepe, rakibiyle şimdiye kadar Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 12 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 14 gol gördü.



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