Göztepe'de gözler Denizlispor maçında!
Süper Lig'in 22. haftasında Denizlispor'a konuk olacak Göztepe'de hazırlıklar ara vermeden sürüyor.
Süper Lig'in ilk yarısını 25 puan ve averajla 11. sırada tamamlayan Göztepe, 22. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.
Denizli Atatürk Stadında saat 16.00'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Göztepe maçında hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.
Teknik direktör Ünal Karaman göreve geldikten sonra Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Göztepe, Karaman yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Ligin ikinci devresine iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte cezalı Soner Aydoğdu forma giyemeyecek.
Denizlispor'a karşı Süper Lig'de ilk galibiyetini ligin ilk devresinde 5-1lik skorla alan Göztepe, rakibiyle şimdiye kadar Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 12 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 14 gol gördü.
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