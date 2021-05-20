20 Mayıs 2021, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil görevini bırakıyor!

Süper Lig ekibinin başkanından ayrılık açıklaması!
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 Giriş Tarihi: 20.05.2021

Son dakika spor haberleri: Kulübü Başkanı haziran ayında görevi bırakacağını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden 'nin kulüp başkanı , haziran ayı içinde yapılacak genel kurulla görevinden ayrılacağını bildirdi.

Sepil, "Değerli Göztepeliler" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Haziran ayı içerisinde yapılacak Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ Genel Kurulu ile 7 yıldır gururla üstlendiğim Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı görevinden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Kulübümüzü çok daha iyi noktalara getireceğine inandığım bu adımla yönetimde üstlenmiş olduğum tüm görevler bir İcra Kurulu tarafından yürütülecek olup, yeni bir yapı bayrağı devralana kadar yönetim sistemimiz bu şekilde devam edecektir. Göztepemiz Türk futbolunun hepimizce malum olan çarpık yapısı içinde parlayan bir yıldız olarak kalmaya devam edecektir."

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