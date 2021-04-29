29 Nisan 2021, Perşembe
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Trabzonspor'u Diabate yıktı!
Trabzonspor'un devre arasında Göztepe'ye kiraladığı Diabate, İzmir temsilcisinin golünde asist yapan isim oldu. Malili yıldız aynı zamanda Berat Özdemir'in kırmızı kartı görmesine de sebep vererek etkili bir oyun sergiledi.
Karadeniz ekibi deplasmanda Göztepe'ye kaybederken sahanın yıldızı Fousseini Diabate oldu. Trabzonspor'un İzmir temsilcisine kiraladığı Fransız yıldız müthiş bir maç çıkardı. Sarı-kırmızılı ekibin Adis Jahovic ile bulduğu golde meşin yuvarlağı kaptıktan sonra Makedon yıldızın koşu yoluna mükemmel bir pas yolladı. Diabate koşuları, pasları ve çalımlarıyla Trabzonspor'u zor durumda bırakırken Berat Özdemir'in kırmızı gördüğü pozisyonun da mimarıydı. Diabate'nin bu oyunu Göz-Göz'e 1 puanı getirdi.
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