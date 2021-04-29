29 Nisan 2021, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Trabzonspor'u Diabate yıktı!

Fırtına'yı Diabate yıktı!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 29.04.2021

'un devre arasında 'ye kiraladığı Diabate, İzmir temsilcisinin golünde asist yapan isim oldu. Malili yıldız aynı zamanda 'in kırmızı kartı görmesine de sebep vererek etkili bir oyun sergiledi.

Karadeniz ekibi deplasmanda 'ye kaybederken sahanın yıldızı oldu. 'un İzmir temsilcisine kiraladığı Fransız yıldız müthiş bir maç çıkardı. Sarı-kırmızılı ekibin ile bulduğu golde meşin yuvarlağı kaptıktan sonra Makedon yıldızın koşu yoluna mükemmel bir pas yolladı. Diabate koşuları, pasları ve çalımlarıyla Trabzonspor'u zor durumda bırakırken 'in kırmızı gördüğü pozisyonun da mimarıydı. Diabate'nin bu oyunu Göz-Göz'e 1 puanı getirdi.

Fırtına deplasmanda Göztepe'ye takıldı! haberin devamı

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