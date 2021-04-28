28 Nisan 2021, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Ünal Karaman Göztepe-Trabzonspor maçı sonrası konuştu! "Sezonu en iyi şekilde..."

Ünal Karaman'dan Trabzonspor maçı yorumu!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 28.04.2021

'in 38. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Mücadelenin ardından İzmir temsilcisinin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Karaman, "Sezonu en iyi şekilde tamamlayıp yeni sezona hazırlanacağız" dedi.

'a karşı iyi oyun ortaya koydukları müsabakada puan kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydeden Karaman, "Uzun yoldan gelen oyuncularım son derece hassas, dikkatli ve gayretli çalışmalar yaparak kulübümüzü bugünlere taşıdılar. Ligde rahat bir konumda olmalarına rağmen birçok kulübün daha farklı davranabileceği yerde sağlam bir sporcu duruşuyla çalışarak, gayret göstererek, formalarına en iyi şekilde hizmet veren oyuncularım var. Basit hataların dışında doğrularından dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum ve bu kaybedilen 2 puan adına en büyük üzüntüm camia kadar oyuncularımızın döktüğü alın terinin karşılığı alamama adına kaybedilen 2 puan var. Onun adına çok üzgünüm. Ama futbol bunun için ilginç. Çalışmaya devam edeceğiz, yine disiplinli, gayretli olarak, kalan müsabakalarımızı en iyi şekilde tamamlayarak yeni sezon hazırlıklarını yapacağız inşallah" diye konuştu.

Ünal Karaman'dan Trabzonspor maçı yorumu! 'dan Trabzonspor maçı yorumu!

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