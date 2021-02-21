21 Şubat 2021, Pazar
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Fenerbahçe Göztepe maçının ardından Ünal Karaman: Galibiyeti hak ettik
Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "2 haftadır gayet iyi bir mücadele ve sonuçlandırdığımız bir mücadele oldu. Bir teknik adam için yarına başlamak zordur. Ama geldiğimiz ilk andan itibaren beni ve ekibimi kucaklayan bir oyuncu grubu var." dedi.
Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, kendileri için önemli bir müsabaka olduğunu ifade ederek, "İyi hazırlandığımız bir haftayı geride baktık. Futbol aklıyla iyi bir mücadeleyle hak ettiğimiz 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz bu yükselmeyi galibiyetlerle yorumlamıyoruz. Mağlup olduğumuz müsabakada da bunları ifade ettik. Biz işimiz iyi yapmaya gayret ediyoruz. Zaman zaman tökezleme oluyor sonuçları alama anlamında. Bunun bir karşılığı olmalıydı. 2 haftadır gayet iyi bir mücadele ve sonuçlandırdığımız bir mücadele oldu. Bir teknik adam için yarına başlamak zordur. Ama geldiğimiz ilk andan itibaren beni ve ekibimi kucaklayan bir oyuncu grubu var. Onlarla gurur duyuyorum. İyi mücadele ettiler, akılcı oynadılar ve müsabakayı kazandık. Biz bunu çok abartmayacağız. Bu bir süreç. Bu hafta şu an sevinecekler. Önümüzdeki müsabakaya ciddi şekilde hazırlanmaya başlayacağız" dedi.
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