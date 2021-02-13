13 Şubat 2021, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Ünal Karaman: Büyük başarılar istiyorum

Ünal Karaman: Büyük başarılar istiyorum
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 13.02.2021

, “Pasif bir takımı olmayı yakıştıramıyorum. Oyunun her iki yönünü güçlü oynayan bir Göztepe oluşturmayı hedefliyorum” dedi.

'de yönetiminde henüz galibiyetle tanışamayan , maçıyla çıkışa geçmek istiyor. Göztepe'nin başında çıktığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alan Ünal Karaman, takımla 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını hatırlatarak, "Ben bunu çok daha uzun sürelere taşıyıp, Göztepe'ye çok büyük başarıların altına imza atan bir hoca olarak hizmet etmek istiyorum. Bunu da yerine getirmek için elimden gelen tüm çabayı göstereceğimden herkesin emin olmasını isterim" dedi. Takıma bir oyun karakteri vermeye çalıştıklarını vurgulayan Karaman, "Oyun karakterimiz büyük Göztepe camiası ve ona gönül verenlerle örtüşsün istiyoruz. Pasif bir Göztepe takımı olmayı yakıştıramıyorum. Oyunun her iki yönünü de oynayan bir Göztepe takımı oluşturmayı hedefliyorum" değerlendirmesinde bulundu. (Fotomaç)
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