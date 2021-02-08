08 Şubat 2021, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Ünal Karaman:Tartışılması gereken iki karar var"

Tartışılması gereken iki karar var
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.02.2021

'nin FK'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından ekibinin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Karaman, " Bu sonuç sahada verdiğimiz mücadelenin karşılığı değildi. Çünkü verilmeyen gollere baktığımızda ciddi anlamda tartışılması gereken iki karar vardı." dedi.

Teknik Direktörü , FK maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Karaman'ın açıklamalarından satır başlıkları;

"Kaybettiğimiz için üzgünüm. Bu sonuç sahada verdiğimiz mücadelenin karşılığı değildi. Çünkü verilmeyen gollere baktığımızda ciddi anlamda tartışılması gereken iki karar vardı. Özellikle yediğimiz ilk gol öncesindeki pozisyon ofsayttı. Sahada da bunun için itirazımızı yaptık. Devamında da gol yedik. Rakibimizin kalemizi bulan iki şutu var ve sonuç da 2-0 oldu. Ama baktığımda maçın sonucuna etki edecek pozisyonların tamamına yakınında bizim aleyhimize çıkan kararlar var. Camiam adına üzgünüm. Gaziantep benim emek verdiğim, alın teri döktüğüm bir yer. O yüzden galibiyetten dolayı onları tebrik ediyoruz. İki takım futbolcuları da iyi niyetle sahada mücadele verdi. Maç içerisinde kritik pozisyonların tamamının bizim aleyhimize olması beni ve bu camiaya gönül veren milyonları da üzdü" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Gaziantep FK 4 hafta sonra kazandı! Gaziantep FK 4 hafta sonra kazandı!
Gaziantep FK - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Gaziantep FK - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Göztepe kaçtı Malatya yakaladı! Göztepe kaçtı Malatya yakaladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör