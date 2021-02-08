08 Şubat 2021, Pazartesi
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İşte Karaman'ın açıklamalarından satır başlıkları;
"Kaybettiğimiz için üzgünüm. Bu sonuç sahada verdiğimiz mücadelenin karşılığı değildi. Çünkü verilmeyen gollere baktığımızda ciddi anlamda tartışılması gereken iki karar vardı. Özellikle yediğimiz ilk gol öncesindeki pozisyon ofsayttı. Sahada da bunun için itirazımızı yaptık. Devamında da gol yedik. Rakibimizin kalemizi bulan iki şutu var ve sonuç da 2-0 oldu. Ama baktığımda maçın sonucuna etki edecek pozisyonların tamamına yakınında bizim aleyhimize çıkan kararlar var. Camiam adına üzgünüm. Gaziantep benim emek verdiğim, alın teri döktüğüm bir yer. O yüzden galibiyetten dolayı onları tebrik ediyoruz. İki takım futbolcuları da iyi niyetle sahada mücadele verdi. Maç içerisinde kritik pozisyonların tamamının bizim aleyhimize olması beni ve bu camiaya gönül veren milyonları da üzdü" ifadelerini kullandı.
Ünal Karaman:Tartışılması gereken iki karar var"
Göztepe'nin Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından İzmir ekibinin teknik direktörü Ünal Karaman açıklamalarda bulundu. Karaman, " Bu sonuç sahada verdiğimiz mücadelenin karşılığı değildi. Çünkü verilmeyen gollere baktığımızda ciddi anlamda tartışılması gereken iki karar vardı." dedi.
Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Gaziantep FK maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
İşte Karaman'ın açıklamalarından satır başlıkları;
"Kaybettiğimiz için üzgünüm. Bu sonuç sahada verdiğimiz mücadelenin karşılığı değildi. Çünkü verilmeyen gollere baktığımızda ciddi anlamda tartışılması gereken iki karar vardı. Özellikle yediğimiz ilk gol öncesindeki pozisyon ofsayttı. Sahada da bunun için itirazımızı yaptık. Devamında da gol yedik. Rakibimizin kalemizi bulan iki şutu var ve sonuç da 2-0 oldu. Ama baktığımda maçın sonucuna etki edecek pozisyonların tamamına yakınında bizim aleyhimize çıkan kararlar var. Camiam adına üzgünüm. Gaziantep benim emek verdiğim, alın teri döktüğüm bir yer. O yüzden galibiyetten dolayı onları tebrik ediyoruz. İki takım futbolcuları da iyi niyetle sahada mücadele verdi. Maç içerisinde kritik pozisyonların tamamının bizim aleyhimize olması beni ve bu camiaya gönül veren milyonları da üzdü" ifadelerini kullandı.
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