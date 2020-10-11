11 Ekim 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe 4-0 Menemenspor | MAÇ SONUCU

Göztepe Menemenspor'u farklı geçti
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 11.10.2020

Milli maçlar nedeniyle ara verilen 'de, TFF 1. Lig temsilcisi ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-0 kazandı.

Milli maçlar nedeniyle ara verilen arada, ekibi ile TFF 1. Lig temsilcisi hazırlık maçında karşılaştı.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Guilherme, 20'de Burekovic, 30. dakikada Cherif Ndiaye ve 47. dakikada Andre Poko attı.

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