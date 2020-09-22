Göztepe'den Gerson Rodrigues atağı
Göztepe, geçtiğimiz sezon A.Gücü’nde forma giyen Gerson Rodrigues’i kiralamak için Dinamo Kiev’le görüşmelere start verdi.
Son olarak Yeni Malatyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp puanını 4'e çıkaran Göztepe, gözünü transfere çevirdi. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Ankaragücü forması giyen Gerson Rodrigues için harekete geçti. Teknik direktör İlhan Palut'un Lüksemburglu oyuncuyu kadroda görmek istediği ifade edilirken, yönetimin Rodrigues'in kulübü olan Dinamo Kiev'le temaslara başladığı vurgulandı.
11 MAÇTA 6 GOL ATTI
Ankaragücü'nde geçtiğimiz sezonunun ikinci yarısında 11 karşılaşmada görev yapan 25 yaşındaki oyuncu 6 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Sezon bitiminde Dinamo Kiev'e dönen Rodrigues, Ukrayna temsilcisinde 4 maça çıktı. Kariyerine Lüksemburg'un Racing takımında başlayan Rodrigues, Hollanda'da Telstar, Moldova'da Sheriff, Japonya'da Iwata'da oynayıp 2 milyon euro'ya Kiev'e transfer olmuştu.
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