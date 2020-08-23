Gerson geliyor

İlk transferini Nijeryalı Brown Ideye ile gerçekleştiren Göztepe, geçen sezon Ankaragücü’nde oynayan 25 yaşındaki santrforu kadroya katmayı hedefliyor.

Göztepe transferde sessizliğini bozduktan sonra taarruza devam ediyor. Nijeryalı golcü Brown Ideye'yi kadrosuna katan Göztepe, geçen sezonu Ankaragücü'nde geçiren Gerson Rodrigues'i almak istiyor. Bonservisi Dinamo Kiev'de bulunan 25 yaşındaki Portekizli santrforun menajeriyle ilk görüşmenin yapıldığı öğrenildi. Yıldız golcüyü kiralamak isteyen yönetim, Ukrayna ekibiyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Hafta içinde D. Kiev ile ilk toplantının yapılacağı kaydedildi. 250 bin euro'luk bedel hazırlandı.

23 MAÇTA 8 GOL

2019'da Japon ekibi Jubilo Iwata'dan 2 milyon euro'ya Dinamo Kiev'e katılan Gerson, ocak 2020'de Ankaragücü'ne kiralanmıştı. Geçen sezon Süper Lig'de 11 maçta 6 gol, 2 asistle oynayan Gerson toplamda 23 maçta 8 gol, 2 asist yaptı. Gerson takım arkadaşıyla kavga ettiği için önce kadro dışı bırakılmış ardından sözleşmesi feshedilmişti. Hızı ve şutlarıyla dikkat çeken Gerson, Ankaragücü'nün topladığı puanlarda önemli rol oynamıştı. Gerson'un İzmir ekibine çok sıcak baktığı ve gelmek için fedakarlık yapmaya hazır olduğu öğrenildi.

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