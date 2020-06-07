07 Haziran 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Atınç Nukan'ın sözleşmesini uzattı

Göztepe Atınç Nukan'ın sözleşmesini uzattı
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.06.2020

ekiplerinden , sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı 'ın sözleşmesindeki opsiyon hakkını kullanarak 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

ekiplerinden , iç transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar sezon başında 1 yıllığına kadrosuna kattığı stoper 'la nikah tazeledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz sezon başında renklerine kattığı Atınç Nukan'ın sezon sonu sona erecek sözleşmesini opsiyon hakkını kullanarak 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzattı" ifadelerini kullandı. Kariyerinde Beşiktaş ve Alman ekibi Leipzig'de çapraz bağları kopan Atınç aynı şansızlığı Göz-Göz'de de yaşadı.

Yeni bir sayfa açabilmek için imza attığı Göztepe'de sezonun ilk haftalarında çapraz bağları kopan Atınç, yaklaşık 7 ay futboldan uzak kaldı. Pes etmeyen, tedavisi aksatmayan ve sürekli çalışan 26 yaşındaki oyuncu yeniden teknik ekibin gözüne girdi. Yönetimin de bırakmak istemediği oyuncu, sarı-kırmızılılarda kaldı. Atınç Nukan, bu sezon Göztepe ile Süper Lig'de sadece 1 maça çıkıp 2 dakika oynadı. 'nda ise 3 müsabakada boy gösteren deneyimli savunmacı 270 dakika süre alıp 1 kez ağları sarstı.

Gaitan bombası haberin devamı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Göz Göz’den mesaj var Göz Göz’den mesaj var
Gaitan bombası Gaitan bombası
Sezon sonu gelin
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör