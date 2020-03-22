22 Mart 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe evde çalışıyor

Göztepe evde çalışıyor
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

Liglere verilen ara nedeniyle izin alan Göztepeli futbocular, evlerinde çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı oyuncular, teknik heyetin kendilerin verdiği programı uyguluyor. İzmir ekibinin aksi bir karar çıkmaması halinde çarşamba günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Liglere verilen ara nedeniyle izin alan Göztepeli futbocular, evlerinde çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı oyuncular, teknik heyetin kendilerin verdiği programı uyguluyor. İzmir ekibinin aksi bir karar çıkmaması halinde çarşamba günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.
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