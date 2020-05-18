18 Mayıs 2020, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

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Yıldızlar kalsın
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 18.05.2020

Dış transferde gençlere yönelen Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, takımda da kayıp vermek istemiyor. Castro, Napoleoni, Alpaslan ve Halil gibi isimler için ‘kalmalı’ raporunu Başkan Sepil’e iletti.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, iç ve dış transferde stratejisini belirledi. Ekonomik sıkıntıları göz önüne alan genç hocanın dış transferde yönetimi zorlamayacağı ve makul isimlere yöneleceği ifade edildi. 1. ve 2. Lig'i iyi tanıyan genç teknik adamın, gelecek vadeden birçok genç futbolcuyu listesine aldığı vurgulandı. Başkan 'den sadece iyi bir golcü alınmasını ısrarla talep eden İlhan Palut'un mevcut kadroda ise çok fazla kayıp yaşanmamasını istediği vurgulandı.

İKİ OYUNCU 'SATILMASIN' DEDİ
Sözleşmeleri bitecek olan Beto, Castro, Titi, Berkan, Napoleoni, Atakan, Serdar ve Soner'in kesinlikle takımda tutulması yönünde rapor veren İlhan Palut'un, birçok kulübün listesinde olan Alpaslan ile Halil'in satılmaması fikrini kurmaylara ilettiği kaydedildi. Genç oyuncuları daha çok vitrine çıkarmayı da planlayan Palut daha önce yaptığı açıklamada, "Pandemi nedeniyle yeni bir sürece girdik. Artık teknik adamlar yeni bir strateji belirleyecek. Sürekli transfer isteme dönemi bitti" cümlelerini kurmuştu.

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