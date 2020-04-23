23 Nisan 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de yerli avı

Göztepe'de yerli avı
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 23.04.2020

İlhan Palut’un genç isimlerin yer aldığı transfer raporunu yönetime sunacağı belirtildi. , Selim Ilgaz ve Fatih Kurucuk gibi oyuncuların takip listesinde olduğu öğrenildi.

Yeni sezonda yabancı oyuncu sayısını azaltmayı planlayan Göztepe, yerli avına çıktı. Maçların ertelenmesiyle gelir kaybı yaşayan sarı-kırmızılıların, özellikle on bire giremeyen Leo, Jerome, Reis ve Mossoro ile vedalaşacağı ifade edildi. Kurmayların sözleşmeleri süren Borges ve Poko'yla da karşılıklı anlaşıp yolları arayacağı vurgulandı. Beto, Titi, Castro, Napoleoni, Gassama, Wilczek ve Tripic'i ise planlamasına dahil etmeyi düşünen İzmir ekibinin, yaz dönemi için ise yerli ağırlıklı bir liste oluşturdu. Başkan 'in kemer sıkma politikası izleyeceği dile getirilirken; İlhan Palut'un da az ama öz bir transfer raporu sunacağı öğrenildi. Daha çok alt liglerde gelecek vadeden oyuncuları takibe alan başarılı hocanın listesinde, Eskişehirspor'dan orta saha (24), eski takımı Hatayspor'dan sağ kanat Selim Ilgaz (24) ve Karagümrük'ten stoper Fatih Kurucuk (22) gibi isimlerin yer aldığı bildirildi. Sarı-kırmızılı yönetim, 1 yıllık sözleşmesi kalan üç oyuncu için de sezonun bitimiyle harekete geçecek.
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