İlhan Palut fedaya hazır

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, salgının ardından bazı şeylerin aynı olmayacağını ve kulüp için fedakarlık yapmaktan çekinmeyeceğini bildirdi.

DİĞER

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ

GöztepeTeknik Direktörü İlhan Palut, kulüpten talep gelmesi halinde fedakarlığa hazır olduğunu açıkladı. Palut, "Bazı şeyler belli ki aynı kalmayacak, zor olacak. Benim elimden ne tür fedakarlık yapmak gerekiyorsa taşın altına elimi sokmaya hazırım." dedi. Transfer konusunda değinen Palut, "Scout ekibinin izlediği oyuncuların listesini daralttık. Hazırlığımız var, ama bunun için hem yönetimle görüşeceğiz hem de onların mevcut oyuncularla görüşmesini bekleyeceğiz" diye konuştu.