09 Nisan 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de görev adamı Napoleoni

Göztepe'de görev adamı Napoleoni
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

SÜPER Lig ekiplerinden 'nin İtalyan oyuncusu Stefano Napoleoni, sarı-kırmızılılarda yeniden kendini gösterdi. Sezon başında transferin son günlerinde ’den transfer edilen deneyimli futbolcu hem forvette hem de forvet arkasında gösterdiği etkili performansla teknik ekibin vazgeçilmezleri arasına girdi. Başakşehir'de son yıllarda yedek kulübesine mahkum olan Napoleoni, Göztepe’nin ise en önemli gol ayaklarından biri oldu.

Teknik direktör İlhan Palut'un 10 numara olarak değerlendirdiği 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 maçta 1576 dakika sahada kalıp 3 gol attı, 2 de asist yaptı. Koronavirüs salgını yüzünden başta ülkesi İtalya'da yaşanan ölümlere kayıtsız kalmayan oyuncu, son maçında attığı gol sonrası sevincini halkıyla paylaşmıştı. Göğsüne yaptırdığı Roma'nın simgesel anıtı Kolezyum dövmesini kameralara gösteren Napoleoni tüm taraftardan alkış almıştı.

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