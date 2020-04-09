09 Nisan 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Eder bombası

Eder bombası
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

Corona virüsü arasında transfer çalışmalarına da ağırlık veren İzmir ekibinde başkan 'in, L.Moskova'da oynayan 32 yaşındaki Eder'i gözüne kestirdiği öğrenildi

Göztepe'de corona virüsü arasında bir yandan da yeni sezon planlamaları için düğmeye basıldı. Öncelikle iç transferde sözleşmesi sona erecek oyuncularla masaya oturmaya hazırlanan başkan 'in dış transferde ise Portekizli forvet Eder'i gözüne kestirdiği öğrenildi. Gürsel Aksel Stadı'nın hizmete girmesiyle yıldız oyuncu sözü veren Sepil'in Rusya'nın takımında top koşturan 32 yaşındaki Eder'le temasa geçtiği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Eder'le yapılan ilk görüşmelerde önemli bir mesafe kat edildiği bildirildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek golcünün de teklife olumlu yanaştığı belirtildi. Bu sezon L.Moskova'da 23 maça çıkan 1.90 boyundaki tecrübeli santrfor, 6 kez ağları havalandırdı. Portekiz ile 35 maça çıkan Eder 5 kez fileleri sarstı. Eder, Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası finalinde Portekiz'e kupayı getiren golü kaydetmişti

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