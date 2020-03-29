29 Mart 2020, Pazar
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Göztepe’de gündem Serdar
Sarı-kırmızılılar, İspanyol Huesca’dan kiralanan Serdar Gürler’in bonservisini almak için harekete geçti.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, takımın en skorer ismi Serdar Gürler için harekete geçti. Geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralanan 28 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle almak isteyen sarı-kırmızılılar, düğmeye bastı. İzmir ekibinin başkanvekili Talat Papatya, Serdar'ı takımda tutmak istediklerini söyledi. Serdar'ın da yeni sözleşmeye sıcak baktığını kaydeden Papatya, "Huesca ile görüşmelere başlayacağız. Sıkıntılı günleri atlattıktan sonra planladığımız her şeyi uygulamaya geçireceğiz" diye konuştu.
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