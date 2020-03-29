29 Mart 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’de gündem Serdar

Göztepe’de gündem Serdar
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

Sarı-kırmızılılar, İspanyol Huesca’dan kiralanan ’in bonservisini almak için harekete geçti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, takımın en skorer ismi için harekete geçti. Geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralanan 28 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle almak isteyen sarı-kırmızılılar, düğmeye bastı. İzmir ekibinin başkanvekili Talat Papatya, Serdar'ı takımda tutmak istediklerini söyledi. Serdar'ın da yeni sözleşmeye sıcak baktığını kaydeden Papatya, "Huesca ile görüşmelere başlayacağız. Sıkıntılı günleri atlattıktan sonra planladığımız her şeyi uygulamaya geçireceğiz" diye konuştu.
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