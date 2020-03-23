23 Mart 2020, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepeli kaleci Beto'dan "evde kal" çağrısı

Göztepeli kaleci Beto'dan evde kal çağrısı
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

ekiplerinden 'nin takım kaptanı kaleci , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan durumun kısa sürede düzeleceğini ve taraftarlarla statta tekrar buluşacaklarını bildirdi.

, kulübün Twitter hesabından paylaşılan görüntülü mesajında, tüm dünyayı etkileyen koronavirüsten etkilenmemek için aile olarak evlerinde olduklarını belirtti.

Antrenmanlarına günlük olarak kulübün verdiği program doğrultusunda sürdürdüğünü kaydeden Beto, "Lütfen siz de hem kendiniz hem de aileniz için evinizde kalın, güvende kalın. Hem kendinizi hem de ailenizi koruyun. Umarım en kısa sürede bu durum düzelecek ve stadımızda buluşacağız." ifadelerini kullandı.

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