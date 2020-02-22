22 Şubat 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’de 4 eksik var

Göztepe’de 4 eksik var
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 22.02.2020

İzmir ekibinde Gazintep FK karşılaşması öncesinde 4 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Andre Poko, , Kerem Atakan Kesgin ve Ege Özkayımoğlu, kırmızısiyahlılar karşısında forma giyemeyecek.

İzmir ekibinde Gazintep FK karşılaşması öncesinde 4 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Andre Poko, , Kerem Atakan Kesgin ve Ege Özkayımoğlu, kırmızısiyahlılar karşısında forma giyemeyecek. Göz-Göz'de cezası sona eren kaleci Beto ise kadroda yer alıyor.

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