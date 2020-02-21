Göztepe'nin konuğu Gaziantep FK

Göztepe evinde Gaziantet FK'yı ağırlayacak. Göztepe'nin bu maç önesinde 33 puanı varken, rakibi Gaziantep FK'nın ise 30 puanı bulunuyor.Maçın hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Ligde 21. haftadaki Çaykur Rizespor maçı, kötü hava koşulları nedeniyle rakibinin İzmir'e gelememesinden dolayı 17 Mart Salı gününe ertelenen Göztepe, sezonun ikinci yarısında çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde 23. hafta öncesinde 33 puanla 8. sıradaki İzmir temsilcisi, yarın 30 puanla 9. sırada bulunan Gaziantep FK ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandığı Beşiktaş karşılaşmasından sonra Gürsel Aksel Stadı'nda ikinci müsabakasına çıkacak. Hakem Suat Arslanboğa'nın yöneteceği müsabaka yarın saat 17.00'de başlayacak. Göztepe'de sakatlıkları bulunan Andre Poko, Atınç Nukan, Kerem Atakan Kesgin ve Ege Özkayımoğlu yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Ligin ilk yarısında iki ekibin mücadelesi 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

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