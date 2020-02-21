21 Şubat 2020, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'nin konuğu Gaziantep FK

Göztepe'nin konuğu Gaziantep FK
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 21.02.2020

evinde Gaziantet FK'yı ağırlayacak. Göztepe'nin bu maç önesinde 33 puanı varken, rakibi FK'nın ise 30 puanı bulunuyor.Maçın hakemi ise olacak.

'in 23. hafta mücadelesinde , yarın FK'yi konuk edecek.

Ligde 21. haftadaki maçı, kötü hava koşulları nedeniyle rakibinin 'e gelememesinden dolayı 17 Mart Salı gününe ertelenen Göztepe, sezonun ikinci yarısında çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde 23. hafta öncesinde 33 puanla 8. sıradaki İzmir temsilcisi, yarın 30 puanla 9. sırada bulunan Gaziantep FK ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandığı karşılaşmasından sonra Stadı'nda ikinci müsabakasına çıkacak. Hakem 'nın yöneteceği müsabaka yarın saat 17.00'de başlayacak. Göztepe'de sakatlıkları bulunan Andre Poko, , Kerem Atakan Kesgin ve Ege Özkayımoğlu yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Ligin ilk yarısında iki ekibin mücadelesi 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

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