24 Ocak 2020, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Sepil'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Sepil'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Göztepe Başkanı , Beşiktaş maçıyla açılacak yeni statları için Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Süper Lig'de pazar gunu yeni stadında Beşiktaş'ı konuk edecek Goztepe'de Başkan , 95 yıllık beklentilerinin sona ereceğini, o nedenle cok heyecanlı olduklarını soyledi. Başkan Sepil, yeni statlarının inşaatında emeği gecen başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak uzere, bu surecte gorev yapan Genclik ve Spor Bakanları ile İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a da ayrıca teşekkur ederek, İzmir'de buyuk bir hayali gercekleştirdiklerinin altını çizdi.

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