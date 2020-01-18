18 Ocak 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'den stoper operasyonu

Göztepe'den stoper operasyonu
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 18.01.2020

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda 'a 4-3 yenilerek avantaj kaybeden 'de savunma krizi yaşanıyor. ekibinin Galatasaray'da forma şansı bulamayan etmek istediği öğrenildi.

Ligde yine Antalya'da rakibiyle kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılılarda, stoperlerden , ve Brezilyalı Reis sakatlanırken, Titi ise kupada kırmızı görüp cezalı duruma düştü. Reis'in idmanda ciddi şekilde sakatlandığı ve en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Elinde stoper kalmayan teknik direktör İlhan Palut'un, alternatif arayışında olduğu ve Antalya karşısında sol bek Leo ile orta saha Borges ikilisine şans vereceği vurgulandı. Bu gelişmeler üzerine Palut'un Başkan 'den stoper istediği kaydedildi. Göz-Göz'ün, Galatasaraylı ve Kasımpaşalı 'dan birini etmek için harekete geçtiği öğrenildi. Ancak Veysel Sarı, dün akşam saatlerinde ile anlaşınca gündemdeki tek stoper adayı olarak Ahmet Çalık kaldı.

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Göztepe’den ayakta seyirci açıklaması Göztepe’den ayakta seyirci açıklaması
Göztepe’den ayakta seyirci açıklaması Göztepe’den ayakta seyirci açıklaması
Göztepe’den ayakta seyirci açıklaması Göztepe’den ayakta seyirci açıklaması
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