Göztepe'den stoper operasyonu
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Antalyaspor'a 4-3 yenilerek avantaj kaybeden Göztepe'de savunma krizi yaşanıyor. İzmir ekibinin Galatasaray'da forma şansı bulamayan Ahmet Çalık'ı transfer etmek istediği öğrenildi.
Ligde yine Antalya'da rakibiyle kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılılarda, stoperlerden Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk ve Brezilyalı Reis sakatlanırken, Titi ise kupada kırmızı görüp cezalı duruma düştü. Reis'in idmanda ciddi şekilde sakatlandığı ve en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Elinde stoper kalmayan teknik direktör İlhan Palut'un, alternatif arayışında olduğu ve Antalya karşısında sol bek Leo ile orta saha Borges ikilisine şans vereceği vurgulandı. Bu gelişmeler üzerine Palut'un Başkan Mehmet Sepil'den stoper istediği kaydedildi. Göz-Göz'ün, Galatasaraylı Ahmet Çalık ve Kasımpaşalı Veysel Sarı'dan birini transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. Ancak Veysel Sarı, dün akşam saatlerinde Antalyaspor ile anlaşınca gündemdeki tek stoper adayı olarak Ahmet Çalık kaldı.
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