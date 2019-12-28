28 Aralık 2019, Cumartesi
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Göztepe’ye 3 bomba!
Giriş Tarihi: 28.12.2019
Göztepe'de Sivasspor maçı sonrası operasyon başlayacak. 2. yarıya yeni stadında daha güçlü oyuncu grubuyla başlamayı hedefleyen Göz-Göz, verim alamadığı Eren, Borges, Yasin ve Sanneh'e yol verecek.
Göztepe'de Sivasspor maçı sonrası operasyon başlayacak. 2. yarıya yeni stadında daha güçlü oyuncu grubuyla başlamayı hedefleyen Göz-Göz, verim alamadığı Eren, Borges, Yasin ve Sanneh'e yol verecek. Sarıkırmızılılar, Avrupa'da tanınmış, hücuma yönelik bir yıldızın dışında savunma ve orta sahaya da transfer yapacak.
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