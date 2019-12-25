Mehmet Sepil: Barcelona'yla yarışırız

İzmir kulüplerinin İzmirlilere ihtiyacı olduğunu belirten Göztepe başkanı Mehmet Sepil, “Bana göre şehir her açıdan Barcelona veya Londra’yla yarışabilir. Yeter ki el ele verelim” dedi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, İzmir'e birlik çağrısında bulundu. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfının (İZVAK) toplantısında konuşan Sepil, "İzmir kulüplerinin İzmirlilere ihtiyacı var. Hep birlikte daha iyiye ulaşmak için valimizden, emniyetimize, belediye başkanımızdan kulüplerimize kadar ilk kez el ele verdik. Kulüp başkanları olarak sık sık bir araya geliyoruz. Bana göre İzmir, her açıdan Barselona veya Londra ile yarışabilecek güçte. Yeter ki isteyelim, el ele verelim" dedi. İZVAK Başkanı Ali Erten ise, 2019-2020 futbol sezonuna, Göztepe'nin efsane teknik direktörü 'Adnan Süvari'nin adının verilmesi talebinde bulunacaklarını söyledi.