25 Aralık 2019, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Mehmet Sepil: Barcelona'yla yarışırız

Mehmet Sepil: Barcelona'yla yarışırız
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 25.12.2019

kulüplerinin İzmirlilere ihtiyacı olduğunu belirten başkanı , “Bana göre şehir her açıdan veya ’yla yarışabilir. Yeter ki el ele verelim” dedi.

Başkanı , 'e birlik çağrısında bulundu. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfının () toplantısında konuşan Sepil, "İzmir kulüplerinin İzmirlilere ihtiyacı var. Hep birlikte daha iyiye ulaşmak için valimizden, emniyetimize, belediye başkanımızdan kulüplerimize kadar ilk kez el ele verdik. Kulüp başkanları olarak sık sık bir araya geliyoruz. Bana göre İzmir, her açıdan Barselona veya ile yarışabilecek güçte. Yeter ki isteyelim, el ele verelim" dedi. İZVAK Başkanı Ali Erten ise, 2019-2020 futbol sezonuna, Göztepe'nin efsane teknik direktörü 'Adnan Süvari'nin adının verilmesi talebinde bulunacaklarını söyledi.

Göztepe'de sakat ve cezalılar can sıkıyor haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Göztepe'de sakat ve cezalılar can sıkıyor Göztepe'de sakat ve cezalılar can sıkıyor
Göztepe Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Göztepe Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe'de sakat ve cezalılar can sıkıyor Göztepe'de sakat ve cezalılar can sıkıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör