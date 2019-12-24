24 Aralık 2019, Salı
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Göztepe Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 Giriş Tarihi: 24.12.2019
Süper Lig'de 29 Aralık Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran futbolcular, ikinci bölümde ise taktik çalıştı.
Kulüp başkanı Mehmet Sepil'in de takip ettiği antrenmana tedavileri devam eden Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan ve Andre Poko katılmadı.
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