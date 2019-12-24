24 Aralık 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 Giriş Tarihi: 24.12.2019

'de 29 Aralık Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran futbolcular, ikinci bölümde ise taktik çalıştı.

Kulüp başkanı 'in de takip ettiği antrenmana tedavileri devam eden , ve Andre Poko katılmadı.

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