Göztepe'den hayata dönüş

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'u evinde 76'ncı dakikada Alpaslan'ın penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek 5 hafta sonunda ilk galibiyetini alıp ilk gol sevinci yaşamayı başaran Göztepe, yeniden doğdu. Maçın 51'inci dakikasında orta saha oyuncusu Poko'nun direkt kırmızı kart görmesiyle 40 dakikayı aşkın bir süre 10 kişi mücadele etmesine karşın kazanan sarı-kırmızılılar, 90 dakika bitiminde büyük coşku yaşadı. Konyaspor karşısında maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen futbolcular tribünlerle omuz omuza vererek galibiyetin tadını çıkardı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı dolduran Göztepeli taraftarlarla İsyan Marşı söyleyip tezahüratlarda bulunan oyuncular üzerlerindeki baskıyı da atmış oldu.

Göztepe'de ilk 4 haftada eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Tamer Tuna da derin bir nefes aldı. Futbolcu ve taraftarlarla 3 puanı doyasıya kutlayan teknik adam, çok kritik bir maçı kayıpsız geçtiklerini söyledi. "Güzel bir gece yaşadık" diyen Tuna, "Üzerimizde elbet bir baskı vardı. Ancak bunu sahada yansıttığımız performansla avantaja çevirdik. Kazanmayı çok istedik, sürekli golü düşündük. 10 kişi kaldık ama yılmadık. Girdiğimiz net pozisyonlar var, belki penaltı olmasa yine gol atamayacaktık. Sonuçta mücadelemizin karşılığını aldık. Daha iyi olacağız, seviyemiz daha da yükselecek" dedi. Konya galibiyetiyle moral depolayan Göztepe, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Yozgatspor 1959'u konuk edecek. Göztepe, ligde ise pazartesi Gazişehir Gaziantep'e misafir olacak.

JOKER ALPASLAN FARK YARATTI

Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna'nın jokerlerinden olan orta saha oyuncusu Alpaslan Öztürk, Konyaspor mücadelesine damga vurdu. Reis ve Sanneh'in kadroda olmasına rağmen Tuna'nın stoperde forma verdiği deneyimli futbolcu, savunmadaki performansıyla alkış toplarken, 76'ncı dakikada penaltıdan ağları sarsarak takımına 3 puanı getirdi. Gol sonrası büyük sevinç yaşayan 26 yaşındaki oyuncuyu taraftarlar da bağrına bastı.

Geçen sezon 27'nci haftada oynanan ve 1-0 kaybedilen Akhisarspor karşılaşması sonrası taraftarlarla tartışıp bir süre kadro dışı bırakılan deneyimli oyuncu küllerinden doğdu. Özellikle son 5 haftadaki kurtuluş maçlarında forma şansı bulan Alpaslan, son hafta Ankaragücü'ne gol atarak takımının müsabakayı 2-1 kazanmasına büyük katkı yaptı. Bu sonuçla Süper Lig'de kümede kalışını ilan eden Göztepe'de Alpaslan bu sezon da mücadelesiyle kaldığı yerden devam etti.

JEROME'UN HASRETİ BİTTİ

Göztepe'nin İngiliz golcüsü Cameron Jerome 118 gün sonra sahalara döndü. Geçen sezon iç yan bağlarından ciddi şekilde sakatlanmasına rağmen fedakârlık yapıp son haftalarda forma giyen tecrübeli golcü, yaşadığı ağır sakatlığı geride bıraktı. Konyaspor karşısında teknik direktör Tamer Tuna'nın 11'de oynattığı Jerome hırsı ve diri görüntüsüyle gelecek adına umut vadetti. Tamer Tuna da maçın ardından oyuncusundan övgüyle söz etti. Genç teknik adam, "Jerome görevini çok iyi yaptı. Takım halinde herkes iyi oynadı. Jerome'un seviyesi daha da yükselecek. Kendisinden çok memnun kaldım" diye konuştu.

MOSSORO VE SONER ORTA SAHAYI TOPARLADI

Transfer döneminde Göztepe'nin Medipol Başakşehir'den son hafta kadrosuna dahil ettiği orta saha oyuncuları Soner Aydoğdu ve Marcio Mossoro, Konyaspor sınavında en dikkat çeken isimlerin başında geldi. Orta alanda hem enerjileriyle hem de kritik dokunuşlarıyla takımı toparlayan ikili maçın en iyileri arasına girdi. Özellikle Mossoro'nun 36 yaşında olmasına rağmen 90 dakika boyunca diri bir görüntü sergilemesi taraftarı oldukça mutlu etti.

AROG'LU GÖNDERME

Göztepe, Konyaspor galibiyeti sonrası kulübün sosyal medya hesaplarında ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın oynadığı AROG filminin bir sahnesiyle gönderme yaptı. Sezon öncesi kulübün resmi internet sitesinde, "Gol sevinçlerimiz hazır" başlığıyla oyuncuların gol sevinçlerini gösteren video yayınlayan Göztepe, ilk 4 haftada hiç gol atamayınca sosyal medyada espri konusu oldu. Dün Konya karşısında şanssızlığını penaltı golüyle kıran sarı-kırmızılılar, resmi Twitter hesabından Cem Yılmaz'ın AROG filmindeki futbol maçında takımının attığı ilk golü ve gol sonrası söylediği, "Büyü bozuldu" sahnesini yayınladı.