Göztepe Borges'i gönderemedi
Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu Galatasaray'dan Eren, Menemenspor'dan Veli, Hatayspor'dan Murat, Borussia Dortmund'tan Hüseyin ve Pendikspor'dan Bahadır'ı alarak güçlendiren Göztepe, gözden çıkardığı Celso Borges'i gönderemedi. Sarı-kırmızılılarla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kostarikalı kendisine gelen tüm teklifleri redderek yönetimin de uzlaşma çağrısına olumsuz yanıt verdi. Takımla Afyonkarahisar kampında yer alan deneyimli futbolcu gönderilmek istenmesine rağmen takımda kaldı.
Teknik direktör Tamer Tuna'nın yeni sezonda Borges'ten zorunlu olmadıkça faydalanmayı düşünmediği ifade edildi. İzmir ekibinde gözden çıkarılan diğer yabancı futbolcu Arjantinli stoper Fausto Grillo'nun da ilişkisi kesilemedi. Garanti ücretini bırakmaya niyeti olmayan Grillo, hiçbir şekilde kurmaylarla anlaşmaya yanaşmadı. Grillo teknik ekip tarafından 3'üncü etap çalışmalarına da götürülmedi. Geçen sezon İspanya'nın Deportivo La Coruna takımından transfer edilen 31 yaşındaki Borges, 32 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkıp fileleri 2 kez havalandırdı.
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