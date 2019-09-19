19 Eylül 2019, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Göztepe Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 19.09.2019

'de 5. haftanın açılış maçında yarın 'u konuk edecek , yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 çalışma yapan sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi.

'de sakatlıkları bulunan Deniz Kadah ve Hakan Çinemre takımdan ayrı çalıştı.

Bornova Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Göztepe- karşılaşmasında hakem düdük çalacak.




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