18 Eylül 2019, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de yeniler kızağa çekildi

Göztepe'de yeniler kızağa çekildi
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 18.09.2019

'de son olarak 'la 0-0 berabere kalarak 4 hafta sonunda 2 puan toplayabilen, halen gol atma sevinci yaşayamayan 'de, büyük umutlarla edilen Eren, Sanneh ve Leo şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

Teknik direktör 'nın ilk 2 hafta 11'de görev verdiği 3 oyuncu gösterdikleri performansla hayal kırıklığı yaratırken, bu futbolcular, son karşılaşmasında yedek oturdu. Stoper Sanneh ve sol bekte de oynayabilen Leo'yu 3'üncü haftadaki Yukatel Denizlispor maçında da yedek oturtan Tuna, golcü 'u son Çaykur Rizespor müsabakasında 11'de oynatmadı.

Rizespor maçında Eren'in yerine forvette transferin son gününde 'den kadroya dahil edilen Napoleoni'yi 11'e monte eden Tuna, Leo ve Sanneh'e ise son 2 maçta 1 dakika bile şans vermedi. 'de Eren, Rize deplasmanında 61'inci dakikada Halil'in yerine oyuna girdi ama varlık gösteremedi. ekibinde yeni transferlerden Murat Paluli, Veli, Hüseyin ve Batuhan da henüz 11'de şans bulamadı. Geçen sezondan bu yana yaşadığı gol sıkıntılarını bir türlü çözemeyen Göztepe'de Jerome'un iyileşmesi teknik ekibi rahatlattı. Takımla idmanlara başlayan 33 yaşındaki İngiliz golcünün cuma günü Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşmasında forma giyeceği bildirildi.



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