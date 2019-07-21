21 Temmuz 2019, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Tamer Tuna takımından memnun

Göztepe'de Tamer Tuna takımından memnun
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 21.07.2019

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Süper Lig ekibi , oynadığı ilk hazırlık maçında 'la 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

karşılaşmasının oldukça faydalı geçtiğini dile getiren Tuna, "Genç oyuncularımızın performansı oldukça iyiydi. Ege gol attı. Kendimizi görme açısından güzel bir maç oynadık, önemli veriler elde ettik. İlk maç olmasına rağmen mücadele sertti. Yeni taktiğimiz yavaş yavaş ortaya çıkacak" diye konuştu.

EREN 20 DAKİKA OYNADI

'dan kadroya dahil edilen 'un performansı hakkında konuşan Tuna, "Eren'i son 20 dakika oyuna aldım. Kendisi bize çok önemli katkılar sağlayacaktır. Herkes elinden gelen çabayı gösteriyor. Çalışmalarımız oldukça verimli ve takımdan memnunum" dedi.
, son olarak transfer çalışmaları hakkında ise şöyle konuştu: "Stoper ve sol bek bölgesi için mutlaka takviye yapacağız. Bu konuda çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz."

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