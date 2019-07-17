17 Temmuz 2019, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Trabzonspor ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı

Trabzonspor ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 17.07.2019

2019-20 Cemil Usta sezonu hazırlıkları kapsamında ’nde kamp çalışmalarını sürdüren , bugün yaptığı antrenmanla birinci etap çalışmalarını tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde 10:00'da yapılan birinci etap kamp çalışmalarının son antrenmanında futbolcular iki grup halinde çalıştılar. Birinci gruptaki oyuncuları toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise dayanıklılık esaslı yüksek şiddetli koşular yaptı. İki gün izin yapacak olan ve ardından 20 Temmuz Cumartesi günü 'ya gidecek olan bordo-mavililer, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık kampını 10 gün süreyle Avusturya'nın Linz şehrinde sürdürecek.

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