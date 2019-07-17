17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Trabzonspor ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı
Giriş Tarihi: 17.07.2019
Spor Toto Süper Lig 2019-20 Cemil Usta sezonu hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla birinci etap çalışmalarını tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 10:00'da yapılan birinci etap kamp çalışmalarının son antrenmanında futbolcular iki grup halinde çalıştılar. Birinci gruptaki oyuncuları toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise dayanıklılık esaslı yüksek şiddetli koşular yaptı. İki gün izin yapacak olan ve ardından 20 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'ya gidecek olan bordo-mavililer, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık kampını 10 gün süreyle Avusturya'nın Linz şehrinde sürdürecek.
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