Göztepe ateşle oynuyor

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 3 karşılaşmadan puan çıkaramayan Göztepe, Fenerbahçe karşısında aldığı yenilginin ardından küme düşme hattına oldukça yaklaşırken, gelinen durum taraftarları tedirgin ediyor.

Ligin ilk yarısında istikrarsız bir görüntü çizdikten sonra ikinci yarıya büyük umutlarla başlayan Göztepe, henüz aradığını bulamadı. İkinci devrede çıktığı üç maçtan galibiyet çıkaramayan İzmir temsilcisi, küme düşme hattına da bir hayli yaklaştı. 17 puanla ligin son sırasında bulunan Akhisarspor ve Erzurumspor ile arasında 5 puanlık bir fark bulunan Göztepe'nin, 16. basamakta yer alan MKE Ankaragücü'yle ise arasında sadece 2 puanlık bir fark kaldı. Göz Göz ayrıca Ankaragücü ile birlikte aldıkları 12'şer yenilgiyle bu alanda ligin zirvesinde kendilerine yer buldu. Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarına katılmayı kıl payı kaçıran sarı-kırmızılılarda gelinen nokta taraftarları tedirgin ederken, hafta sonu Bornova Stadında oynanacak olan Alanyaspor maçının önemi de İzmir ekibi için bir kat daha arttı.



GEÇMİŞİ ARIYOR

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 20 haftada 22 puan toplayabilen Göztepe, geçmiş sezonun bir hayli gerisinde kaldı. Bu sezon 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 12 yenilgiyle puan sıralamasında 13. basamakta yer alan Göz Göz, geçen sezon ise aynı süreçte ise 32 puan toplamayı başarmıştı. Puan farkının yanı sıra İzmir temsilcisinin bu sezon gol sayısında da düşüş yaşandı. Göztepe bu sezon 20 maçta 20 kez gol sevinci yaşarken, geçen yıl aynı süreçte 32 gol atma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılıların geçen yıla oranla tek olumlu istatistiği ise yediği gol oldu. Geçtiğimiz yıl kalesinde 29 gol gören sarı-kırmızılı takım bu sezon ise 25 gol yedi.