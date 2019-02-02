02 Şubat 2019, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe kabustan uyanamadı

Göztepe kabustan uyanamadı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 02.02.2019

’de ’ye kaybeden , ikinci yarıda çıktığı üçüncü maçından da puanla ayrılmayı başaramazken, ligin en fazla yenilgi alan takımı oldu.

Ligin ilk yarısında istikrarsız bir görüntü çizen için kabus gibi başladı. İkinci devrede önce Evkur 'a ardından da 'a kaybeden sarı-kırmızılılar, deplasmanından da puansız döndü. İkinci yarıda henüz puanla tanışamayan temsilcisi, 20 maçın sonunda 22 puanda kaldı. Fenerbahçe'ye kaybeden Göz Göz, bu sezon 12. kez sahadan yenilgiyle ayrılarak bu alanda kötü bir rekorun da sahibi oldu. İzmir ekibi, ligin en fazla yenilgi alan takımı konumunda bulunuyor. Bir maçı eksik MKE Ankaragücü'nün ise 11 mağlubiyeti var.

Forvet çıkmazı
Devre arasında Cikalleshi'nin kiralık sözleşmesini fesheden, Samed Ali Kaya'yı da Erzurumspor'a kiralayan Göztepe forvetsiz kaldı. Taraftarların tepkisine rağmen affedilen Ghilas'ın sakatlığı devam ederken, Jerome'un da Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmesi keyifleri kaçırdı. Ghilas'ın sakatlığı ve Jerome'un cezası sebebiyle Teknik Direktör Kemal Özdeş'in elinde forvet oyuncusu kalmadı. İzmir temsilcisi, devre arasında Lumor ve Serdar'ın dışında transfer yapmamıştı.

Fobiyi yine yenemedi
İki sezondur mücadele ettiği 'de 'da çıktığı karşılaşmalarda puan alamayan Göztepe, bu şanssızlığını 'de de kıramadı. Daha önce rakipleriyle İstanbul'da 7 lig maçına çıkan ve sahadan puansız ayrılan İzmir temsilcisi, 8. maçta da puan almayı başaramadı. Sarı-kırmızılılar ilerleyen haftalarda İstanbul'da ve 'a konuk olacak.

Yasin kulübede
Geçen hafta oynanan Galatasaray karşılaşmasında maça yedek kulübesinde başlayan , Fenerbahçe deplasmanında da oyuna sonradan dahil oldu. Kanatlarda Serdar ve Halil'e şans tanıyan Özdeş, Öztekin'i yedek soyundurdu. Deneyimli futbolcu, ikinci yarının başında Halil Akbunar'ın yerine oyuna dahil oldu.
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