22 Ocak 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'nin kupadaki konuğu Antalyaspor

Göztepenin kupadaki konuğu Antalyaspor
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

, son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında ile karşılaşacak.

Kupada son 16 turu ilk maçında deplasmanda 'la 3-3 berabere kalan , rakibiyle yarın saat 18.00'de Bornova Stadı'nda rövanş mücadelesine çıkacak.

Göztepe, her türlü galibiyet veya 3-3'e kadar olan beraberliklerde adını yazdıracak. Müsabakanın 3-3 berabere tamamlanması halinde karşılaşma uzayacak. Diğer sonuçlarda ise Antalyaspor çeyrek finale yükselecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Antalyaspor maçı öncesinde Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek ve VAR eleştirisi

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