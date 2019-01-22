Göztepenin kupadaki konuğu Antalyaspor

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Göztepe'nin kupadaki konuğu Antalyaspor
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.
Kupada son 16 turu ilk maçında deplasmanda Antalyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe, rakibiyle yarın saat 18.00'de Bornova Stadı'nda rövanş mücadelesine çıkacak.
Göztepe, her türlü galibiyet veya 3-3'e kadar olan beraberliklerde adını çeyrek finale yazdıracak. Müsabakanın 3-3 berabere tamamlanması halinde karşılaşma uzayacak. Diğer sonuçlarda ise Antalyaspor çeyrek finale yükselecek.
Sarı-kırmızılı ekipte Antalyaspor maçı öncesinde Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.
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