Göztepenin kupadaki konuğu Antalyaspor

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Kupada son 16 turu ilk maçında deplasmanda Antalyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe, rakibiyle yarın saat 18.00'de Bornova Stadı'nda rövanş mücadelesine çıkacak.

Göztepe, her türlü galibiyet veya 3-3'e kadar olan beraberliklerde adını çeyrek finale yazdıracak. Müsabakanın 3-3 berabere tamamlanması halinde karşılaşma uzayacak. Diğer sonuçlarda ise Antalyaspor çeyrek finale yükselecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Antalyaspor maçı öncesinde Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.