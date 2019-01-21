21 Ocak 2019, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de kupa maçı hazırlıklarına başlandı

Göztepede kupa maçı hazırlıklarına başlandı
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019

son 16 turu rövanş maçında 23 Ocak Çarşamba günü 'u konuk edecek , bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından 5'e 2 çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanın ikinci bölümünde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu.

, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek ve VAR eleştirisi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Mehmet Sepilden Hüseyin Göçek ve VAR eleştirisi Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek ve VAR eleştirisi
Hakeme tepki var Hakeme tepki var
Göztepe kötü başladı Göztepe kötü başladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör